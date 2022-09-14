انخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام الثلاثة المقبلة

جدة - نرمين السيد - هيئة الأرصاد قالت -فى بيان اليوم الأربعاء- إن الطقس يشهد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، على شمال البلاد، لتسود أجواء حارة نسبيا نهارا ومعتدلة ليلا، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد وعلى مسطح البحر الأحمر، حيث ترتفع الامواج هناك.

وبحسب الهيئة فإن طقس اليوم، يشهد انخفاضا طفيفا بالحرارة، لتسود الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، والحرارة الشديدة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الهيئة أوضحت أن اليوم يشهد نشاطا للرياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية الغربية.

وعن درجات الحرارة، اليوم الأربعاء فجاءت كالتالى:

القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 24 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة.