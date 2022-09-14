معلومات الوزراء: إشادة عالمية بنجاح التجربة المصرية فى القضاء على فيروس سى

جدة - نرمين السيد - أشاد تقرير "المنتدى الاقتصادى العالمى"، بنجاح التجربة المصرية فى القضاء على مرض التهاب الكبد الوبائى "فيروس سى"، منوها بتمكن مصر من التغلب عليه، بالرغم من أنها كانت تصنف ضمن أعلى الدول فى العالم من حيث معدل انتشاره قبل عقد من الزمان.





جاء ذلك خلال متابعة ورصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقارير الدولية، حيث سلط المركز الضوء على تقرير "المنتدى الاقتصادى العالمى". وأشار التقرير كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية فى عام 2014 حملة قومية للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائى "فيروس سى" وعلاجه، وشهدت الحملة نجاحًا كبيرًا، حيث قامت الدولة المصرية بفحص أكثر من 60 مليون شخص وعلاج أكثر من 4 ملايين آخرين؛ ما جعل مصر أول دولة تقضى على التهاب الكبد الوبائى، واصفا الحملة بأنها "كانت واحدة من أكثر حملات الصحة العامة شمولاً، بصورة جعلت مصر على حافة أن تكون أول بلد يقضى على التهاب فيروس سى". وأوضح المركز أن المنتدى أشار فى تقريره إلى أن مصر نجحت فى الحصول على تمويل بقيمة 530 مليون دولار من البنك الدولى لإعطاء الأولوية لمواجهة تفشى الفيروس، خاصة وأن الحملة استهدفت بذل جهود أوسع لتعزيز الرعاية الأولية والثانوية وتعزيز الطلب على خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، كما أسهمت الحكومة المصرية بدعم قدره 442.5 مليون دولار، مضيفا أن ما حققته مصر من وفرة سنوية بعد القضاء على المرض يعد عائدًا رائعًا من حيث الاستثمار فى الصحة العامة.

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