علماء جامعة القاهرة يواصلون مسيرة التميز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:26 صباحاً - وسام فرنسى برتبة فارس لمديرة مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة

د. الخشت: الجامعة تحرص على تقديم الدعم لعلمائها في مختلف التخصصات

حصلت الدكتورة فاطمة الزهراء حنفى عاشور مديرة مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة والأستاذ بكلية الهندسة، على تكريم من السفارة الفرنسية وتقلدت وسام السعفات الأكاديمية برتبة فارس، والذي يُعد وساما وطنيا فرنسيا يتم منحه للأكاديميين المتميزين .

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتورة فاطمة الزهراء، مشيدًا بجهودها المتميزة وإسهاماتها العلمية والبحثية المتميزة والمتقدمة في العديد من المجالات التي تخدم مشروعات التنمية المُستدامة مثل البتروكيماويات والطاقات المتجددة وفعالية الطاقة وإدارة المخلفات.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة تفتخر بعلمائها الذين يمثلونها في كافة المحافل المحلية والدولية، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على تقديم الدعم لعلمائها في مختلف التخصصات ليواصلوا إبداعاتهم وإسهاماتهم لخدظة الوطن والإنسانية،و بما يضمن الارتقاء بمكانة الجامعة محليًا ودوليًا، لافتًا إلى أن احد اهم مقاييس تقدم الدول هو ما يقدمه علماؤها من أبحاث ودراسات وفنون تنعكس آثارها على المجتمع حيث إن العلم هو أساس تنمية المجتمعات.

جدير بالذكر أن الدكتور فاطمة الزهراء حنفي عاشور كرست مسيرتها الوظيفية للعمل على إعداد العديد من المشروعات البحثية والعلمية المتعلقة بالمجالات الهندسية، والعمل على تحسين استشراف المخاطر في تعليم الهندسة، وإثراء التعاون العلمي والجامعي بين مصر وفرنسا من خلال عمل العديد من الشراكات العلمية مع الجانب الفرنسي التي أثمرت عن نتائج علمية متميزة.

كما أن الدكتورة فاطمة الزهراء حنفي تقلدت العديد من المناصب وكانت عضوًا في العديد من الجهات المحلية والدولية، أهمها عضو بمجلس إدارة جمعية المهندسين الفرانكفونيين في مصر، وعضو ورئيس بمدرسة الخبراء بالمكتب المتوسطي للشباب بين عامي 2012-2014، ثم عضو بمجلس إدارة الشبكة المتوسطية لمدارس المهندسين.