جدة - نرمين السيد - قلد رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جائزة أستانا الدولية، والتى تعد أحد أرفع الجوائز فى منطقة آسيا الوسطى، لمساهمته فى مجال الحوار بين أتباع الأديان، ونشر ثقافة الأخوة والسلام العالمى.





جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السابع لزعماء الأديان بعنوان "دور قادة الأديان فى التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية فى فترة ما بعد وباء كوفيد 19"، بحضور عدد من القادة السياسيين وزعماء الأديان حول العالم. وأعرب الرئيس الكازاخى عن سعادته بمنح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، جائزة أستانا الدولية، لجهوده فى الحوار بين الأديان، وتعزيز ثقافة الأخوة والتسامح بين مختلف الثقافات والعرقيات، لافتا إلى أنه هو الشخصية الإسلامية الأكبر والأكثر إلهاما فى القضايا الإنسانية، وأن حضوره لكازاخستان هو أمر مهم ومقدر بالنسبة للجميع. وأكد جومارت أن الشعب الكازاخى يكن لفضيلة الإمام الأكبر كل الاحترام والتقدير، مشيرا إلى اهتمامه البالغ بأخبار وجولات فضيلته، ومقدرا ما يبذله من جهد كبير فى مجال السلام والحوار بين الأديان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كازاخستان تهدى شيخ الأزهر جائزة أستانا لجهوده فى الحوار بين الأديان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.