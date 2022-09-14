عاجل.. السيسى يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون الاقتصادى مع قطر

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك فى مقر إقامته بالدوحة، وبمشاركة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانى وزير التجارة والصناعة القطرى، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسى أعرب عن ترحيبه باللقاء الذى يجسد روح التعاون الأخوى بين مصر ودولة قطر، مؤكدا حرص مصر خلال الفترة المقبلة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى البلدين الشقيقين، وذلك فى إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. من جانبهم؛ أعرب رجال الأعمال القطريون عن تشرفهم بلقاء الرئيس وسعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، والذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، لاسيما فى قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقارى والزراعة والصناعة والرعاية الصحية

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