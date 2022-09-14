تخفيضات 30%.. إقبال كبير على منافذ «كلنا واحد»

جدة - نرمين السيد - توافد المواطنون بكثافة، لليوم الرابع عشر على التوالى، على المنافذ والسرادقات التى أعلنتها وزارة الداخلية، المشاركة فى فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة (كلنا واحد)، التى أطلقت بداية الشهر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد.





وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، والتى أتاحت الفرصة لهم لشراء مستلزمات الدراسة بجودة عالية وأسعار مخفضة بنسبة 30% عن نظيرتها فى الأسواق، مما أسهم فى رفع العبء عن كاهلهم.

كما أشاد المواطنون بمبادرة (كلنا واحد)، ودورها فى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية لهم بأسعار مخفضة، معربين عن شكرهم لوزارة الداخلية، لحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات، والتى تعكس تطور الفكر الأمنى للوزارة، وإيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، خاصة فى الأعياد والمواسم الاجتماعية، والدينية، والوطنية، مما من شأنه مد جسور الثقة بين المواطن ورجال الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية، أطلقت بداية سبتمبر الجارى، فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بجميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد، وتتضمن إهداء 32 ألف حقيبة مدرسية للمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارًا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى، من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين؛ وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

واتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات كافة لإطلاق فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تستمر لمدة شهر كامل، بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد (2022-2023)؛ لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (أدوات مدرسية – زى دراسى – أحذية) بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 30%، مع الاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ونسقت الوزارة مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدسية من خلال (814 منفذًا - و6 معارض رئيسية - و17 معرضًا فرعيًا) بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية، للمشاركة فى المبادرة.

كما جرى التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بالتعاون مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى، وأصحاب المكتبات الكبرى، وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديريات.

ومن جانبه، قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان"، التى تسهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس احتياجات المواطنين، بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتجهيز 32 ألف حقيبة مدرسية، بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية؛ لإهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية) على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن.

وتواصل وزارة الداخلية توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام الجارى.