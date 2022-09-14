القوى العاملة: إطلاق مبادرة المناخ مسؤوليتى فى بورسعيد

وأشار مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد عبد الونيس عبد الله، أن إطلاق المبادرة له تأثير إيجابى على تغيير الوعى البيئى لدى العمال فى المصانع والشركات المختلفة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المبادرة فى الهيئة العامة للإستثمار، بمشاركة 17 شركة فى قطاع الملابس الجاهزة، وحضور 45 من العمال ومسؤولى الموارد البشرية ومسؤولى السلامة بالشركات.
وجاء فى بيان اليوم الأربعاء أنه تم إطلاق "المبادرة "فى محافظة بورسعيد بتوجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة، للتعريف بالتغير المناخى وتأثيره الضار على المجتمع وبرامج التعامل مع تغير المناخ، فضلا عن دور قطاع السلامة والصحة المهنية فى الحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية.
وأكد فى كلمته أن المناخ مسؤولية كل فرد فى المجتمع، موضحا بعض السلوكيات التى قد تؤثر بالسلب على المناخ، ودور العمال فى نشر فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ، وناقش سبل الحد من آثار تغيرات المناخ وتقليل معدلات التلوث البيئى.
وقال أنه تم عرض تطبيقات وقصص نجاح من بعض الشركات المشاركة فى المبادرة وما قامت به من اجل بيئة عمل آمنة ومناخ صحى.
حضر فعاليات المبادرة خالد دياب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وألقى المحاضرات من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية المهندس طارق السيد مصطفى، والمهندس إسلام حمدى.
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