صحف الكويت تصف زيارة السيسى لقطر بالإرادة المشتركة لتطوير العلاقات

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة اليوم الأربعاء زيارة الرئيس السيسى إلى دولة قطر، موضحة أن الزيارة تندرج فى إطار العلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تأتى تأكيدا على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتى الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب فى مختلف المجالات.





أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة اليوم الأربعاء زيارة الرئيس السيسى إلى دولة قطر، موضحة أن الزيارة تندرج فى إطار العلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تأتى تأكيدا على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتى الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب فى مختلف المجالات.

وأوضحت صحيفة (السياسة) الكويتية تحت عنوان "أمير قطر والسيسى يؤكدان ضرورة تضافر الجهود لحماية الأمن العربى"- أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل إلى الدوحة أمس الثلاثاء، فى زيارة رسمية لقطر تستمر يومين، حيث تعد الزيارة هى الأولى من نوعها التى يقوم بها الرئيس المصرى إلى الدوحة، وتأتى تلبية لدعوة من الأمير تميم بن حمد آل ثانى، تتويجا للمحادثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك على جميع الأصعدة".

وذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية تحت عنوان "أمير قطر يستقبل السيسى فى أول زيارة رسمية له للدوحة" - أن الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس فى مطار حمد الدولى بالدوحة فى أول زيارة رسمية له إلى قطر وأن زيارة الرئيس السيسى لقطر «تندرج فى إطار العلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، كما تأتى تأكيدا على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتى الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب فى مختلف المجالات.

ومن جانبها، أكدت صحيفة (الجريدة) تحت عنوان "السيسى يزور قطر لأول مرة والملف الاقتصادى يتصدر" - أن الزيارة تركز على ملف تعزيز التعاون الثنائى، خصوصا فى الشق الاقتصادى الذى ستكون له الأولوية، ولاسيما مناقشة تقديم تسهيلات أمام دخول استثمارات قطرية للسوق المصرى، إذ تجرى مباحثات متقدمة بين الطرفين لاستحواذ الجانب القطرى على نسب فى عدد من الشركات المصرية.

ولفتت صحيفة (النهار) - تحت عنوان "السيسى فى الدوحة لتحقيق الشراكة المثمرة" أن زيارة السيسى تؤسس لمرحلة جديدة ومحطة مهمة فى مسار العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المثمرة، مضيفة أن العلاقات (القطرية- المصرية) تنطلق من الإيمان الراسخ بوحدة الأهداف والمصير المشترك، وأن كلا البلدين يشكلان بعدا وثقلا استراتيجيا مهما للبلد الآخر، وتستند هذه العلاقات على أسس تاريخية وطيدة ووشائج متينة وأواصر صادقة تربط البلدين والشعبين الشقيقين فى العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.