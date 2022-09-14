نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل بنك مصر 2022 جميع الفروع على مستوى الجمهورية وأرقام التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من عملاء بنك مصر يومياً عن مواعيد عمل بنك مصر، وذلك من خلال محركات البحث أو مواقع التواصل الاجتماعي، ويبحث عنها عدد كبير من العملاء لمختلف فروع البنك بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ونعرض لكم عبر موقعنا مواعيد عمل بنك مصر والفروع كافة، وطرق التواصل الرسمية للبنك والرقم الخاص بخدمة العملاء.

مواعيد عمل بنك مصر

وتكون مواعيد عمل بنك مصر جميع أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت كونهم عطلات أسبوعية، وذلك لكافة فروع البنك بجميع محافظات الجمهورية، وتبدأ المواعيد الرسمية بشكل أساسي في تمام الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءاً.

وأعلن بنك مصر عبر موقعه الرسمي بأنه تم مد مواعيد العمل ببعض الفروع لتعمل حتى الساعة 5 مساءاً، وهناك الكثير من الفروع المنتشرة في المطارات والموانئ والفنادق تعمل بشكل متواصل على مدار 24 ساعة لخدمة المترددين على هذه الأماكن وتوفير المعاملات النقدية لهم.

خدمات بنك مصر

عبر مختلف الفروع في جميع أنحاء الجمهورية وفي فترات مواعيد عمل بنك مصر التي وضحناها لكم، فإن البنك يقدم العديد من الخدمات لآلاف العملاء بشكل يومي، فالبنك يعد من أحد البنوك الرسمية الحكومية، والتي توفر خدماتها للعملاء في جميع أنحاء الجمهورية من خلال 756 فرع، و4313 ماكينة صراف آلي منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، ويتيح بنك مصر خدمات الكترونية عبر موقعه الرسمي للاستعلام عن أماكن فروع بنك مصر بجميع محافظات الجمهورية، والعنواين التفصيلية وأماكن ماكينات الصراف الآلي، وذلك من خلال موقع بنك مصر.

ويمكن لعملاء بنك مصر والمتستفيدين من المعاملات النقدية للبنك التواصل من خلال رقم خدمة عملاء البنك، فيتيح البنك لعملاء العديد من طرق التواصل المختلفة، وذلك لتلبية كافة احتياجاتهم والرد على مختلف الاستفسارات، فضلا عن إمكانية التواصل بشكل الكتروني عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الصفحات الرسمية الخاصة بالبنك، ويقدم بنك مصر لعملائه في مختلف محافظات الجمهورية، إمكانية التواصل مع البنك من خلال خدمة العملاء والاستفسار عن جميع الخدمات وتقديم الشكاوى، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن للبنك 19888، أو عن طريق زيارة الموقع الالكتروني لبنك مصر المذكور بالأعلى.