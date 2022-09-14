نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تكشف حقيقة الغاء نقاط الخبز وصرف المقررات التموينية بنقاط الفرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اشاعات حول حقيقة الغاء نقاط الخبز، وانتشرت بشكل كبير بين المواطنين خلال الساعات الماضية عن أنباء بشأن الغاء نظام نقاط الفارق للخبز، وهو ما قامت بنفيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأن الخبر عار تمام من الصحة، ،وأنه لم يصدر أي قرار في هذا الصدد لأصحاب البطاقات التموينية.

حقيقة الغاء نقاط الخبز

كشف الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن حقيقة الغاء نقاط الخبز، وعن مطالبة الصندوق الدولي بإلغاء دعم الدولة على رغيف الخبز والمواد التموينية غير حقيقي وعار تماماً من الصحة، وأن البنك متفهم جداً للأوضاع الاجتماعية في مصر، ولن تقترب الدولة من رغيف الخبز أو إلغاء نقاط فارق الخبز، وصرح بأن صندوق النقد الدولي يدعم خطط الحكومة الخاصة بتطبيق برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين.

وعبر المنصات الالكترونية للوزارة، نفت ما أثير في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حول الأنباء التي تفيد بإلغاء الحكومة نظام نقاط الخبز، وأنه لا توجد أي نية للإلغاء.

صرف المقررات التموينية بنظام فارق نقاط الخبز

وأكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، أن حقيقة الغاء نقاط الخبز هي اشاعات خاطئة لا أساس لها من الصحة، وذلك من خلال البيان الذي نشره على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد أن ما يتردد بشأن الغاء وزارة التموين لنقاط الخبز على بطاقات التموين ليس صحيحاً، وأكد مستشار وزير التموين، أن الوزارة مستمرة في صرف المواد التموينية مع صرف سلع فارق نقاط الخبز والتي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية، نظيراً لترشيد استهلاك المواطنين للخبز المدعم، وذلك من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ صرف مواد تموينية على مستوى الجمهورية.

والجدير بالذكر أن عدد المواطنين المستفيدين من دعم رغيف الخبز يبلغ عددهم 72 مليون مواطن مسجل قيدهم على 22 مليون بطاقة تموينية، ويحق لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين صرف 150 رغيف خبز كل شهر بسعر 5 قروش للرغيف، وعند قيام المواطين بترشيد استهلاك حصته الشهرية من الخبز، يتم احتساب عدد الأرغفة التي كام بتوفيرها في نظام نقاط يستطيع الحصول عليها وصرفها كسلع غذائية واستهلاكية في الشهر التالي.