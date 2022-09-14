أخبار مصرية

الرئيس السيسى يلتقى فى الدوحة ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 09:29 صباحاً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك فى مقر إقامته بالدوحة، وبمشاركة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا