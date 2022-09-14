عاجل.. الرئيس السيسى يلتقى اليوم ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين بالدوحة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى نبأ عاجل لقناة "إكستر نيوز". ووصل أمس، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مطار حمد الدولى بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان فى استقباله شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر.

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