وزير الصحة: ربط القضية السكانية بالمؤشرات الصحية لمبادرات «100 مليون صحة»

جدة - نرمين السيد - تضمن الاجتماع مناقشة عددٍ من المحاور، أبرزها تدفق البيانات السكانية وأهم التحديات، وملامح الخطة السكانية فى مصر، ومتابعة وتقييم البرنامج السكانى بين الواقع والمأمول، كما تم مناقشة الحلول المقترحة لبعض الموضوعات مثل لامركزية التخطيط السكانى، وإتاحة الموارد للتنفيذ، وإتاحة البيانات بين الجهات العاملة فى مجال السكان، والمتابعة الميدانية للأنشطة السكانية.

وأكد الوزير – خلال كلمته – أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية ووضعها على رأس أولويات الحكومة الفترة المقبلة، لتحقيق التوازن فى معدلات النمو السكانى بما يتناسب مع موارد الدولة، مما ينعكس إيجابيًا على عجلة التنمية، مشددًا على أهمية العمل المؤسسى تجاه القضية السكانية لتحقيق النتائج المرجوة تجاه التنمية المستقبلية.

وشدد الوزير، على الالتزام بالاجتماعات الدورية للمجلس القومى للسكان، والمقرر عرضها كل 3 أشهر،؛ لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع باستمرار، وكذلك متابعة تنفيذ التوصيات التى يخرج بها اجتماع المجلس دوريًا، مؤكدًا دعمه الكامل للعمل السكانى سواء على مستويات السياسات أو الخطط أو التنفيذ.

ونوه وزير الصحة والسكان، إلى دور الوزارة فى القضية السكانية، من خلال الذراع البحثى والسياسات السكانية، ممثلاً فى المجلس القومى للسكان، والذراع التنفيذى ممثلا فى قطاع تنظيم الأسرة من خلال برامج وأنشطة تنظيم الأسرة والتى تقدم من خلال المنشآت الطبية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التى تجريها وزارة الصحة مع المنظمات الدولية لدعم جهود مصر فى مجال تنظيم الأسرة.

وأكد الوزير أهمية وضع أهداف واضحة ومحددة، وخطة علمية للتعامل مع القضية السكانية بما يتماشى مع طبيعة المجتمع، ووضع مؤشرات قابلة للقياس، للوصول إلى المستهدفات وتحقيق المأمول، لافتًا إلى أهمية المشروع القومى لصحة وتنمية الأسرة الذى أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تحسين الخصائص السكانية.

كما لفت الوزير إلى ربط القضية السكانية بالمؤشرات الصحية الناتجة عن مبادرات "100 مليون صحة"، بما يساهم فى الوقوف على الخصائص الصحية السكانية.

وخلال كلمتها، أعربت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، عن سعادتها بحضور اجتماع المجلس القومى للسكان، مقدمة الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان لدعوته الكريمة لحضور اجتماع المجلس، مشيرة إلى أنه لا شك فى أن تعزيز الجهود لبناء مجتمع قوى يبدأ من أسرة قوية، وإن القيادة السياسية أطلقت برؤية ثاقبة مبادرة حياة كريمة، لتؤكد أن الجمهورية الجديدة تبدأ عهدًا جديدًا، تبنى مجتمعًا قويًا، ترتقى فيه بجودة الحياة للمواطنين.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن للمصريين بالخارج إسهامات كثيرة فى دعم المناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، من توفير للمرافق، إلى الإسهام فى دعم المدارس، وغيرها من الخطوات التى حرصت وزارة الهجرة على دعمها، لتوفير حياة أكثر رفاهية، ضمن خطواتنا لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وإذ نثمن حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمواطنين وتنشئتهم وتوعيتهم، رغم التحديات العالمية الراهنة، فإننا نتطلع إلى أن نتعاون بشكل مخطط وواضح لتحسين الخصائص السكانية وضبط النمو السكانى، لمواجهة ما يستعد له العالم من تحديات اقتصادية ومالية.

وفى ختام الاجتماع، استعرض الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان– توصيات الاجتماع بما يساهم فى حوكمة الملف السكانى- وقد شملت التوصيات عرض إنجازات كل محافظة فى مجال السكان، على رئيس الوزراء فى الاجتماع الدورى للمحافظين؛ لدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وتوطين أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إيجاد إطار عام للمتابعة والتقويم ملزم لكافة الوزارات والجهات الشريكة لمتابعة وتقييم معدلات تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، فضلا عن توسيع نطاق مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

وأضاف "توفيق" أن التوصيات تتضمن أيضًا الانعقاد الدورى للمجلس لمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية ، والتنسيق بين شركاء العمل السكانى على مختلف المستويات، وتعزيز دور المجلس وأمانته الفنية للقيام بالبحوث السكانية اللازمة لاتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة، وإعادة ترتيب الأولويات بناءً على نتائج البحوث والدراسات، وتوجيه المديريات التابعة لكل وزارة بتنفيذ الأنشطة السكانية الملتزمة بها كل وزارة فى الاستراتيجية القومية للسكان وخططها السنوية والمطلوب تنفيذها على مستوى المحليات.