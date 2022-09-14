مصر تتمنى الشفاء العاجل لمصابى انفجار خزان وقود سبها الليبية

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل لمصابى حادث انفجار خزان وقود بمدينة سبها الليبية، الذى وقع مساء أمس الثلاثاء.





وقال المتحدث باسم الخارجية -فى تدوينة، صباح اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"-: "قلوبنا مع الأشقاء فى ليبيا نتيجة انفجار خزان وقود مدينة سبها.. خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين". وانفجر خزان للوقود فى مدينة سبها جنوب ليبيا، فى ساعة متأخرة من مساء أمس، مما أدى إلى إصابة نحو 17 شخصا.

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