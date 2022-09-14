زيارة الرئيس السيسى إلى قطر تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء بعدد من الموضوعات المختلفة على رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطر فى زيارة رسمية وبحث العلاقات الثنائية مع أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثانى والقمة الثنائية المرتقبة اليوم.

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "قمة مصرية ــ قطرية فى الدوحة اليوم.. السيسى وتميم يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية".

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس إلى مدينة الدوحة، فى زيارة هى الأولى من نوعها إلى دولة قطر، تستمر لمدة يومين، حيث كان الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر فى مقدمة مستقبليه بمطار حمد الدولى.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضى، بأن زيارة الرئيس السيسى للدوحة، جاءت عقب زيارة الأمير تميم إلى مصر، مبينا أنه ستكون هناك قمة ثنائية اليوم بين الزعيمين، لبحث أهم محاور العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى.

ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس السيسى لقاء موسعا مع رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة القطرية ومجتمع رجال الأعمال القطريين.

وقالت الجمهورية تحت عنوان "وكالة الأنباء القطرية: زيارة السيسى.. تؤكد حرص القيادتين على تطوير العلاقات الثنائية تدعم وحدة الصف العربى والأمن والاستقرار بالمنطقة مرحلة جديدة واعدة.. شراكة إستراتيجية بين القاهرة والدوحة".

ذكرت وكـالـة الأنـبـاء القطرية أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لقطر تندرج فى إطار العلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، كما تأتى تأكيدا على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتى الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب فى مختلف المجالات.

وأضـافـت الـوكـالـة القطرية فى تقرير أمس، أن زيارة الرئيس السيسى للدوحة تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها، إذ تأتى قبل انطلاق القمة العربية بالجزائر خلال نوفمبر المـقـبـل، وكذلك أعـمـال الـدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وتـتـزامن مع جملة من الـتـطـورات الدولية المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع والمستجدات بالشرق الأوسط، والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وهو ما يتطلب زيادة وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه كافة المستجدات ومختلف القضايا، التى تمس الأمن العربى والتطلعات والطمـوحـات والـحـقـوق المـشـروعـة للشعوب العربية الشقيقة، بما يحقق وحدة الصف العربى والأمن والاستقرار فى المنطقة، ويخدم المصالح والمواقف العربية فى مختلف المحافل.

فيما قالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "السفير القطرى بالقاهرة يؤكد أهمية زيارة الرئيس" أكد السفير سالم مبارك آل شافى سفير قطر بالقاهرة أهمية الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للدوحة، وثمن المستوى المتميز الذى بلغته العلاقات بين مصر وقطر فى كافة المجالات والذى جاء ثمرة للتنسيق والتشاور القائم والمستمر بين قيادتى البلدين. وأكد السفير آل شافى أن هذه الزيارة التى تعد الأولى للرئيس إلى الدوحة تكتسب أهميتها من السياق الذى تأتى فيه عربيا وإقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن هناك العديد من الملفات الثنائية والعربية والدولية التى ستتضمنها محادثات القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر.

واستعرض السفير آل شافى الزخم المتزايد الذى تشهده علاقات التعاون بين البلدين وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بينهما والتى توجت فى شهر يونيو الماضى بالزيارة التى قام بها الشيخ تميم بن حمد لمصر ومحادثات القمة التى أجراها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تركزت على سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أما صحيفة "المصرى اليوم" فقالت تحت عنوان "نقلة جديدة للعلاقات "المصرية- القطرية".. الرئيس يبدأ زيارة لـ"الدوحة" تستهدف تعزيز التعاون الثنائى"

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى وأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثانى، قمة مشتركة اليوم فى العاصمة الـقـطـريـة الـدوحـة"، وذلـك خـلال زيارة الرئيس السيسى، والتى تستمر يومين.

ووصل الرئيس السيسى، أمس، إلى العاصمة القطرية، فى زيارة رسمية لمدة يومين، وكان أمير دولة قطر على رأس مستقبليه، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للرئيس السيسى إلى دولة قطر، وذلك تلبية للدعوة الموجهة إليه من أمير قطر، ولفت السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن تلك الزيارة تأتى تتويجا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك على جميع الأصعدة.

وقالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "مدبولى يؤكد دور الإعلام فى مواجهة الشائعات والتوعية بإنجازات الدولة.. رئيس الوزراء: متابعة تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات أمام المستثمرين"

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الأزمة العالمية الراهنة، التى جاءت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا، كانتا بمثابة درس مهم للغاية وهو أن عملية التصنيع يجب ألا تتركز فى منطقة جغرافية بعينها فى العالم، إذ من الضرورى تنوع مناطق التصنيع والإنتاج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى، مساء أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع ممثلى 9 شركات أجنبية ومحلية؛ لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التى أعلنت عنها هذه الشركات خلال الفترة الماضية، وتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، وذلك فى قطاعات الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.

فيما قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "استمرار التحويلات للسبت المقبل..والفرصة الأخيرة للتقدم للجامعات الأهلية"

يستمر موقع التنسيق الإلكترونى فى تسجيل رغبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، وذلك إلى كليات مناظرة أو غير مناظرة، حتى مساء السبت المقبل، فى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقا للطاقة الاستيعابية، ووصل عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى أمس لنحو 20 ألف طالب وطالبة.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف العام على التنسيق، أن معامل الحاسب الآلى متاحة فى مختلف الجامعات لمساعدة الطلاب فى تسجيل رغباتهم للتحويل يوميا طوال مدة المرحلة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

بينما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "6 وزراء يشاركون فى اجتماع «اقتصادية قناة السويس» ۲٫۲ مليار جنيه فائض.. و9% زيادة فى الإيرادات رغم التحديات العالمية"

ترأس ولـيـد جـمـال الـديـن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة للعام المالى الحالى 2022-2023، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولى والإسكان والنقل والتجارة والصناعة ومحافظى بورسعيد والإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة من نواب رئيس الهيئة وممثلى الإدارات القانونية والمراجعة الداخلية والمالية، وذوى الخبرة الفنية والقانونية.

وأعرب وليد جمال الدين عن امتنانه لوجوده ضمن كوكبة من أعضاء مجلس إدارة المنطقة الاقـتـصـاديـة، الـذيـن لا يـدخـرون جهدا فى دفع المنطقة الاقتصادية للأمام، مشيرا إلى تقديره للمهندس يحيى زكى رئيس مجلس الإدارة السابق، وإنجازاته والأعمال التى تمت خلال رئاسته للهيئة سواء فى الموانئ التابعة أو المناطق الصناعية فضلا عن التشريعات والقرارات التى ساهم فى إصدارها لتحسين مناخ الأعمال بالمنطقة الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية.

وقالت الجمهورية تحت عنوان "مدبولى يستعرض تقريرا الملك الدولى عن الصرف المستدام بالريف 367 ألف وصلة منزلية لخدمه 1.8 مليون مواطن بالقرى".

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس تقريرا صادرا عن البنك الدولى بشأن برنامج "الصرف الصحى المستدام فى المناطق الريفية فى مصر" أعده أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأشار التقرير إلى إصدار البنك الدولى، رسما توضيحيا لبرنامج الصرف الصحى المستدام فى المناطق الريفية فى مصر، مبرزا ما كانت تعانيه قرى مصر الريفية من تدهور واضح فى خدمات الصرف الصحى المقدمة لها، قبل أن يتبدل الحال ويحقق البرنامج نجاحات دفعت البنك الدولى إلى التوسع فى تمويل المشروع.

وقالت الجمهورية تحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع ترتيبات استضافة اجتماعات وزراء الإعلام العرب.. مدبولى يؤكد تعاظم دور الإعلام فى عرض القضايا الوطنية أمام المواطنين.. "جبر" يقدم خطة مواجهة الأخبار المغلوطة على وسائل التواصل"

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ظهر أمس، الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعـلام؛ لمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، واللجنة الدائمة للإعلام الـعـربـى، والتى ستنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإضافة لمناقشة عـدد مـن المـلـفـات والمـبـادرات الإعلامية.

واسـتـهـل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على تعاظم دور الإعـلام فى عالمنا المعاصر فى عرض القضايا الوطنية وطرحها للنقاش أمام المواطنين، ودحض الـشـائـعـات الـتـى يـتـم تناقلها بهدف التشويش على جهود التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة المصرية، مشيرا كذلك إلى دور الحملات الإعلامية، التى يتم صياغتها لنقلها عبر مختلف وسائل الاتصال التقليدية والمستحدثة ووسائل التواصل الاجتماعى، فى رفع مستوى الوعى العام لدى المواطنين بأبعاد القضايا والملفات الحيوية، وما يتم من إنجاز على أرض الواقع.