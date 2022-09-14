أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022

جدة - نرمين السيد - الدوحة

تعقد قمة ثنائية لـ الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى فى العاصمة القطرية الدوحة، علاوة على لقاء موسع مع رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة التجرية ومجتمع رجال الأعمال القطريين.

نور سلطان

يفتتح المؤتمر السابع لزعماء الأديان أعماله، والذى سيتناول "دور زعماء الأديان فى التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية فى فترة ما بعد جائحة كورونا"، حيث من المقرر أن يلقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كلمة خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر، وأن يلتقى بالرئيس الكازاخى قاسم جومارت توقايف فى القصر الرئاسى بالعاصمة "نور سلطان"، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بالإضافة إلى عدد من القيادات الإسلامية، وقادة وزعماء الأديان المشاركين فى المؤتمر، كما يزور مسجد "حضرة السلطان"، أكبر مساجد كازاخستان وأحد أكبر مساجد آسيا.

فيلنيوس

عقد مشاورات سياسية بين مصر وليتوانيا برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير إيهاب نصر، ونائب وزير الخارجية ليتوانيا، مانتاس ادوماناس فى العاصمة فيلنيوس لبحث تطورات التعاون الثنائى وأجندة اللجنة الاقتصادية والتجارية والعلمية المشتركة، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها تطورات الوضع فى الشرق الأوسط وفى شرق أوروبا.

القاهرة

تشهد سماء الكرة الأرضية ظاهرة فلكية نادرة مساء حيث سيرصد القمر الأحدب المتناقص وهو يمر أمام كوكب أورانوس ويحجبه بشكل مؤقت فى حدث يسمى "الاحتجاب"، ويمكن رصد تلك الظاهرة بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير بغض النظر عن مستويات التلوث الضوئى.

القاهرة

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمى بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساء حفلا غنائيا لفرقة الفن الصادق للموسيقى العربية بقيادة مطرب الأوبرا اسماعيل صادق.

القاهرة

يُعرض، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا، المونودراما المسرحية "أزهار"، ضمن العروض المشاركة فى المسابقة الرسمية بالدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، والمستمرة حتى 16 سبتمبر الجارى، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى.

القاهرة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى الأمسية الشعرية التى تنظمها لجنة الشعر ومقررها الشاعر أحمد سويلم، وذلك بقاعة المجلس.

القليوبية

توزع قوافل "تحيا مصر"، الشنط المدرسية ومستلزمات الطلاب، بدءا من اليوم وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الموجودة فى القرى والنجوع بمحافظة القليوبية من أجل طمأنة المواطنين بشأن توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم الطلاب.



بيروت

يعقد مجلس النواب اللبنانى ثانى جلساته العامة بتشكيله الجديد، والتى تستمر لثلاثة أيام حتى الجمعة المقبل لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجارى، وذلك وسط إعلان عدد من الكتل النيابية والنواب مقاطعة الجلسة لتزامنها مع الذكرى الأربعين لاغتيال الرئيس اللبنانى الأسبق بشير الجميل.

بلجراد

تواجه البطلة المصرية لاعبة المنتخب الوطنى للمصارعة سمر حمزة بطلة تركيا ياسمين ادار، فى بطولة العالم للكبار فى المصارعة الرومانية المقامة بصربيا.

نواكشوط

انعقاد الدورة الـ19 من اللجنة المشتركة "الجزائرية – الموريتانية" للتعاون التى تحتضنها العاصمة الموريتانية نواكشوط.

بكين

يصل الإعصار "مويفا"، الذى يعد الـ12 من نوعه خلال العام الجارى، إلى اليابسة فى مقاطعة تشجيانغ بشرقى الصين.

طوكيو – واشنطن

يقوم وزير الدفاع اليابانى ياسوكازو هامادا، بزيارة إلى الولايات المتحدة ليعقد محادثات مع نظيره الأمريكى لويد أوستن؛ لتأكيد متانة التحالف الثنائى وسط تهديد الصين المتزايد فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.