التموين: لا مساس بـ دعم رغيف الخبز مهما ارتفعت الأسعار

جدة - نرمين السيد - رغيف الخبز

وقال، خلال تصريحات تليفزيونية، إن أسعار الخبز لن يتم المساس بها، مهما ارتفعت الأسعار، مشددا على أن الدولة نجحت فى إدارة ملف الأمن الغذائى خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن موسم زراعة قصب السكر يبدأ فى شهر ديسمبر المقبل، وبنجر السكر فى يناير، لافتا إلى أن توفير وزارة التموين لـ السكر بكميات كبيرة فى المجمعات، والمخزون الاستراتيجى، والزراعة التعاقدية، أدت إلى زيادة المساحة المنزرعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة 90% حتى الآن.

وشدد المهندس عبدالمنعم خليل على أن أسعار السكر لن ترتفع فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أسعار الأرز انخفضت إلى 12 و15 جنيهًا؛ نتيجة تدخل الدولة، وتحديد أسعار التوريد.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى امتلاك 1.5 مليون طن مخزون استراتيجى من الأرز على مدار العام، مشددا على أن الدولة نجحت فى استلام 4.2 مليون قمح الموسم الماضى؛ نتيجة إجراءات سليمة وغير تقليدية.