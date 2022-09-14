طقس اليوم.. أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس اليوم

ويكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، لافتة إلى أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكشفت عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما عن حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 23

بنها 32 23

دمنهور 32 23

كفر الشيخ 31 24

المنصورة 32 23

دمياط 30 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 33 23

السويس 33 24

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 32 23

شلاتين 37 27

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 29 24

وادى النطرون 31 23

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 35 21

العريش 31 24

رفح 30 23

الطور 33 24

كاترين 30 18

رأس سدر 34 22

نخل 33 17

طابا 32 24

نويبع 35 26

حلايب 34 27

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 35 26

مرسى علم 35 27

الفيوم 33 23

بنى سويف 33 22

المنيا 35 22

أسيوط 35 21

سوهاج 37 23

قنا 39 24

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

الوادى الجديد 39 22



أبوسمبل 40 26

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 28