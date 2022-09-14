نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج وثائق الأحوال المدنية من المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الداخلية بمصر أنه يمكن استخراج وثائق الأحوال المدنية من المنزل دون الحاجة للتوجه إلى السجل المدني والمكاتب الخاصة بذلك، حيث يمكن الحصول على 12 وثيقة من خلال شبكة الإنترنت، ويأتي ذلك ضمن التحول الرقمي التي تقوم به مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة بهدف الانخراط في الاتجاه العالمي لاستخدام الانترنت في أداء المصالح الحكومية لتجنب الازدحام وتوفيراً للوقت، لذا نوضح خلال السطور التالية كيفية الحصول على الخدمات عبر استخدام الشبكة العنكبوتية.

استخراج وثائق الأحوال المدنية من المنزل

من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية يمكن استخراج عدد كبير من الوثائق الخاصة بالسجل المدني، حيث على الأشخاص الراغبين في استخراج وثيقة من الوثائق التي يمكن استخراجها إلكترونيا تقديم طلب حول ذلك عبر الموقع، حيث تتم العملية بأسرع ما يمكن دون الحاجة للذهاب لكاتب الأحوال المدنية للحصول على خدمة وذلك ساري في كافة المحافظات المصرية.

خطوات استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر الإنترنت

يمكن الحصول على الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية من خلال الاتصال المباشر بشبكة الإنترنت واتباع ما يلي من خطوات بشكل صحيح:

الذهاب مباشرةً إلى الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية.

من الواجهة الرئيسية للموقع يتم الدخول إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول الخاصة بهم في حال وجود حساب بالفعل.

في حالة عدم وجود حساب يتم الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة وتفعيل الحساب بالأخير.

الدخول للخدمات الإلكترونية واختيار نوع الخدمة المطلوبة.

إدخال البيانات المطلوبة بنموذج الخدمة وإرفاق المستندات الرسمية المطلوبة إلى الموقع.

دفع الرسوم المطلوبة وتقديم الطلب.

عقب دراسة الطلب المقدم يمكن استخراج الوثيقة المطلوبة بكل نجاح.

يتم تدوين عنوان البريد الإلكتروني لإرسال الوثيقة إليه.

وثائق الأحوال المدنية الجائز استخراجها إلكترونياً

يمكن الحصول على أكثر من وثيقة رسمية من خلال الخطوات المذكورة بالأعلى، وتلك الوثائق هي: