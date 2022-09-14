تحويلات مرورية لـ تطوير مشروع محور جمال عبد الناصر بالقاهرة الجديدة

وقالت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فى بيان لها، إن التطورير يستلزم إغلاقا كليا لـ محور جمال عبدالناصر، بالنسبة للقادم من محور طلعت حرب تجاه الطريق الدائرى مرورا بميدان جمال عبدالناصر "ميدان أرابيلا".
وأشارت إلى أن الأعمال ستبدأ من الساعة 12 صباح اليوم الأربعاء، ولحين إنتهاء الأعمال.
وكشفت عن أن الأمر يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:
القادم من محور طلعت حرب إستكمال السير بمحور طلعت حرب فيميناً محور الشباب فيمينا شارع محمد فريد فيميناً محور جمال عبدالناصر فالدوران والعودة تجاه مناطق الطريق الدائرى ومحور عمر سليمان.
ولفتت الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى أنه ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة ، لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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