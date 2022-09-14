تطوير منطقة المقطم.. اعرف مسار التحويلات المرورية (تفاصيل)

تطوير منطقة المقطم
وقالت، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الأمر الذى يستلزم الإغلاق الكلى لمنزل الهضبة الوسطى المؤدى إلى الطريق الدائرى، ضمن أعمال ربط محور ياسر رزق.
وأضافت أن الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الساعة 12 صباح اليوم الأربعاء، وإلى حين انتهاء الأعمال.
وكشفت "مرور القاهرة" عن إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:
القادم من شارع 9 تجاه الطريق الدائرى يسلك يساراً تجاه شارع صبحى حسين فيميناً محور ياسر رزق تجاه مناطق الهضبة الوسطى والطريق الدائرى.
القادم من مناطق الهضبة الوسطى والطريق الدائرى تجاه شارع 9 يسلك يمينا محور ياسر رزق فيسارا شارع صبحى حسين وصولاً لشارع 9.
واشارت الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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