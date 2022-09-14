رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المعرض السنوى لـ مبدعى النحت

جدة - نرمين السيد - المعرض يقام بقاعة "الأخوين وانلى"، بمركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية بمحافظة الإسكندرية. وخلال المعرض السنوى يتم عرض الأعمال الفنية للكوادر الطلابية المتميزة فى التخصصات المختلفة بقسم النحت، واكتشاف المبدعين فى هذا المجال وتأهليهم إلى سوق العمل. حضر الافتتاح، الدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور سعيد بدر، رئيس مجلس قسم النحت بالكلية، والدكتور وليد قانوش، مدير مركز الحرية للإبداع.

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