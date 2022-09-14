مصدر أمنى ينفى مزاعم وفاة محجوز بقسم بيلا فى كفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:25 صباحاً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مزاعم حول وفاة أحد الأشخاص داخل محبسه بقسم شرطة بيلا بكفر الشيخ نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأوضح أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ من الصحة.. وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور تم حبسه بتاريخ 5/9/2022 بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية "مخدرات وسلاح"، وبتاريخ 12/9/2022 تم نقله إلى المستشفى لشعوره بحالة إعياء شديدة وتوفى بالمستشفى.

وبسؤال شهود الواقعة "المحتجزين رفقته بالقسم" أيدوا ماسبق ونفوا تعرضه لأى إعتداء، وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية لمرضه بالدرن الرئوي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.