محافظ الوادى الجديد يوجه بإنشاء وحدة ميكنة زراعية بمركز بلاط

جدة - نرمين السيد - وجه محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بإقامة وحدة ميكنة زراعية مجهزة بالآلات والمعدات بمركز بلاط تيسيرًا على المزارعين، بالإضافة إلى التنسيق بين الوحدة المحلية لقرية البشندى ومديرية الزراعة لسرعة إصدار التراخيص وبناء الحظائر.





جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم الثلاثاء بالمواطنين لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، حيث وجّه المحافظ بتخصيص أراضى بناء للمواطنين الراغبين على أن يكون هناك 50 مستفيدا بحد أدنى، وتكون قيمة المرافق مناصفةً بين الوحدة المحلية للمركز والمواطنين. كما قرر منح فريق الكرة الطائرة بمركز شباب بلاط مكافأة مالية لحصولهم على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بأولمبياد المحافظات الحدودية للكرة الطائرة.

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