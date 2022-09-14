جولة مشاورات سياسية بين مصر وتايلاند

جدة - نرمين السيد - عقد السفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، الجولة السادسة للمشاورات السياسية بين مصر وتايلاند والتى استضافتها العاصمة بانجكوك ومثل فيها الجانب التايلاندى نائب وزير الخارجية "فيجافات إيسارباكدى".





وشارك فى الجولة السفير مصطفى القونى سفير مصر لدى تايلاند، ومسئولى وزارة الخارجية التايلاندية، وتناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك فى إطار مرور 68 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتايلاند.

وأبرزت المشاورات رغبة الجانب المصرى فى تعزيز أطر التعاون القائمة مع تايلاند ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، ومضاعفة حجم التعاون الاقتصادى والتجارى والثقافى بين الجانبين. وأشار السفير أيمن كامل إلى تطلع مصر لقيام السيد رئيس وزراء تايلاند بتلبية الدعوة الموجهة إليه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى مؤتمر المناخ فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وعلى الصعيدين الاقتصادى والتجارى، ناقش الجانبان موضوع الإعداد لعقد اجتماعات الجولة الثالثة من اللجنة المشتركة قريبا، حيث أكد السفير المصرى على الاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز التعاون الثنائى على الصعيد الاقتصادى والتبادل التجارى، مبرزا حرص مصر على تبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات بعينها مثل الاستفادة من التجربة التايلاندية فى استغلال الثروة السمكيـة والاستزراع السمكى، وفى مجال زراعة الأرز بالاستخدام الأمثل للمياه، ونقل التكنولوجيا فى مجال إنتاج قطع غيار السيارات والصناعات الإلكترونية.

وثمن الجانب التايلاندى كذلك دور الأزهر الشريف لنشر الوسطية والاعتدال، وذلك فى ظل استضافة مصر لأكثر من 2500 طالب تايلاندى للدراسة فى الأزهر الشريف، علاوة على زيادة المنح الدراسية المقدمة من الأزهر الشريف للطلبة التايلانديين لتصبح 160 منحة سنوية عام 2022/2023.