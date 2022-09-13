بثنائية صلاح وماتيب في شباك أياكس .. ليفربول يحقق فوزه الأول بدوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 11:29 مساءً - خطف فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزا قاتلا من ضيفه أياكس أمستردام الهولندى، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2022-2023.ليفربول ضد أياكس

أحرز النجم المصرى محمد صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول الإنجليزى في الدقيقة 17 من زمن المباراة.

ونجح محمد صلاح في ضم أياكس أمستردام لقائمة ضحاياه فى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما لعب ضد الفريق الهولندي في مواجهتين سابقتين بقميص ليفربول، ولم يستطيع هز شباكه أو صناعة أي هدف.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع ليفربول على ملعب "آنفيلد" بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا متخطيا الأسطورة ستيفن جيرارد الذى يملك 14 هدفا.

كما رفع محمد صلاح رصيده إلى 41 هدفا في دوري أبطال أوروبا، ليعادل السجل التهديفى للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وبات النجم المصرى محمد صلاح، قريبا من الرقم المسجل باسم النجم الإيفوارى السابق ديديديه دروجبا الذى يعتبر أفضل هداف أفريقي في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 44 هدفا.

ونجح محمد قدوس في تسجيل هدف التعادل لصالح أياكس أمستردام في الدقيقة 27 من زمن المباراة، ثم أحرز جويل ماتيب هدف الفوز القاتل للريدز بالدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

تشكيل ليفربول ضد أياكس، كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ماتيب، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، تسيميكاس.

خط الوسط: تياجو، فابينيو، هارفى إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، دييجو جوتا.

ليفربول ضد أياكس

وحقق فريق ليفربول انتصاره الأول ليحصد أول 3 نقاط فى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، متساويا مع فريقى نابولى وأياكس حيث يملك كل منهما نفس الرصيد من النقاط.

وكان فريق ليفربول تلقى خسارة ثقيلة فى المباراة الأولى أمام نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف.