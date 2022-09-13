بايرن ميونخ يهزم برشلونة بهدفي هيرنانديز وساني في دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 11:29 مساءً - فاز بايرن ميونخ الألماني على حساب نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 2-0 في المباراة جمعتهما في التاسعة مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

أحرز أهداف المباراة كل من لوكاس هيرنانديز، وليروي ساني في الدقيقتين 50، و54 على التوالي.

بهذه النتيجة انفرد نادي بايرن ميونخ بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين وتسجيل 4 أهداف وعدم تلقي شباكه أية أهداف.

بينما تواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بعد انتهاء الجولة الثانية برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وهزيمة وتسجيل 5 أهداف وتلقي 3.

ونجح بايرن ميونخ فض الاشتباك على صدارة المجموعة من خلال الحصول على نقاط المباراة كاملة والاقتراب من التأهل لدور الـ 16 والتقدم خطوة نحو المنافسة على اللقب فى نسخته الحالية، حيث بدأ مشواره بالبطولة بفوز ثمين على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين.

فيما فشل برشلونة في صدارة المجموعة، بعدما افتتح مشواره بالبطولة بفوز كاسح على فريق فيكتوريا بلزن الألماني بنتيجة 5 – 1.

وتعد مواجهة البايرن ضد برشلونة رقم 14 بين الفريقين، حيث سبق والتقيا فى 13 مباراة عبر التاريخ في مختلف البطولات، إذ فاز الفريق الألماني في 9 مباريات، فيما فاز البارسا في مباراتين وحسم التعادل مثلهما.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي..

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، دى أوباميكانو، بافارد، بافارد.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، جوشوا كيميتش، توماس مولر.

خط الهجوم: موسيلا، ساديو مانى، ليروى سانى.

بينما جاء تشكيل برشلونة كالتالي..

حراسة المرمى: تير تشيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، ماركو ألونسو.

خط الوسط: جافي، سيرجو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، ديمبيلي.