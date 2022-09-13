سفير مصر فى مالطا يلتقى وزير الشئون الخارجية والأوروبية

جدة - نرمين السيد - واستعرض السفير المصرى، أهم أوجه التعاون الثنائى بين البلدين، فى إطار مؤتمر COP27، وجهود السفارة الجارية لتعزيز التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر ومالطا، حيث أثنى الوزير المالطى على تلك الجهود مُثمناً أهمية الدبلوماسية الاقتصادية فى تحقيق التقارب بين الحكومات والشعوب.

ونوه أنيس إلى الزيارات المُرتقبَة لكل من وزير الشئون الداخلية والأمن المالطى إلى مصر، ووزير النقل والبنية التحتية المالطى المُقرر إتمام زياته خلال الربع الأول من العام المُقبِل، فضلاً عن العمل على عقد جولة للمشاورات السياسية على مستوى مساعدى وزيرى الخارجية بالبلدين خلال الربع الأخير من العام الجارى، وهو ما كان محل إشادة من جانب الوزير المالطى فى ظل إسهام تلك الجهود والزيارات المُكثَّفَة فى دعم التقارب الثنائى والعلاقات الودية بين البلدين فى كافة المجالات. كما تم التأكيد على أهمية إنشاء مجموعة لأصدقاء مصر بالبرلمان المالطى.