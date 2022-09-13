انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمى لتصميم وتخطيط المطارات بالغردقة

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الإقليمى لتصميم وتخطيط المطارات الذى تنظمه المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى تحت رعاية وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الشركة المصرية للمطارات بمدينة الغردقة فى الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الحالى.





ونقل الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى، خلال كلمته فى افتتاح جلسات المؤتمر، تحيات وترحيب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بالوفود المشاركة وتأكيده على حرص واهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء الصناعة فى مجال النقل الجوى معربا عن تطلعه بأن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة والخروج بتوصيات شاملة ورؤى طموحة تحقق تعزيزمستويات الأمن والسلامة بالمطارات ورفع كفاءة العاملين بها فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط بما يحقق مزيدا من التقدم والإرتقاء لمنظومة الطيران المدنى.

وأضاف رئيس سلطة الطيران المدنى أنه سيتم مناقشة أحدث النظم والسياسات المتعلقة بتصميم وتخطيط المطارات، والأسس والآليات التى يتم على أساسها وضع تخطيط مستقبلى لتطوير المطارات فضلا عن تبادل الخبرات الإقليمية والدولية بما يخدم عناصر منظومة الطيران المدنى.

ومن جانبه، قدم محمد أبوبكر مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الإيكاو بالشرق الأوسط الشكر لمصر على استضافة المؤتمر مشيدا بالتنظيم الجيد ومعربا عن تقديره لدور وزارة الطيران المدنى المصرى فى دعم المؤتمرات الاقليمية والدولية التى تسهم فى تطوير صناعة النقل الجوى.



وتناولت جلسات المؤتمر عروضا توضيحية من ممثلى سلطة الطيران الفيدرالى الأمريكى والاتحاد الدولى للنقل الجوى لمناقشة العوامل التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند التخطيط المستقبلى لتطوير المطارات، من حيث كثافة الحركة الجوية المتوقعة وعدد الركاب ومشروعات تنمية المناطق المحيطة بالمطارات، كما شهدت مناقشات وعرض للرؤى المختلفة حول سبل التنسيق بين كافة القطاعات والجهات المعنية بتخطيط المطارات.