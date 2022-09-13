- 1/3
- 2/3
- 3/3
ونقل الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى، خلال كلمته فى افتتاح جلسات المؤتمر، تحيات وترحيب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بالوفود المشاركة وتأكيده على حرص واهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء الصناعة فى مجال النقل الجوى معربا عن تطلعه بأن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة والخروج بتوصيات شاملة ورؤى طموحة تحقق تعزيزمستويات الأمن والسلامة بالمطارات ورفع كفاءة العاملين بها فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط بما يحقق مزيدا من التقدم والإرتقاء لمنظومة الطيران المدنى.
وأضاف رئيس سلطة الطيران المدنى أنه سيتم مناقشة أحدث النظم والسياسات المتعلقة بتصميم وتخطيط المطارات، والأسس والآليات التى يتم على أساسها وضع تخطيط مستقبلى لتطوير المطارات فضلا عن تبادل الخبرات الإقليمية والدولية بما يخدم عناصر منظومة الطيران المدنى.
ومن جانبه، قدم محمد أبوبكر مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الإيكاو بالشرق الأوسط الشكر لمصر على استضافة المؤتمر مشيدا بالتنظيم الجيد ومعربا عن تقديره لدور وزارة الطيران المدنى المصرى فى دعم المؤتمرات الاقليمية والدولية التى تسهم فى تطوير صناعة النقل الجوى.
وتناولت جلسات المؤتمر عروضا توضيحية من ممثلى سلطة الطيران الفيدرالى الأمريكى والاتحاد الدولى للنقل الجوى لمناقشة العوامل التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند التخطيط المستقبلى لتطوير المطارات، من حيث كثافة الحركة الجوية المتوقعة وعدد الركاب ومشروعات تنمية المناطق المحيطة بالمطارات، كما شهدت مناقشات وعرض للرؤى المختلفة حول سبل التنسيق بين كافة القطاعات والجهات المعنية بتخطيط المطارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمى لتصميم وتخطيط المطارات بالغردقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.