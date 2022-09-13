محمد صلاح يسجل فى تعادل ليفربول ضد أياكس 1-1 بالشوط الأول.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 10:30 مساءً - حسم التعادل الإيجابى 1-1 الشوط الأول من مواجهة فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح وضيفه أياكس أمستردام الهولندى، والمقامة حاليا على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2022-2023.

أحرز النجم المصرى محمد صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول الإنجليزى في الدقيقة 17 من زمن المباراة.

ونجح محمد صلاح في ضم أياكس أمستردام لقائمة ضحاياه فى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما لعب ضد الفريق الهولندي في مواجهتين سابقتين بقميص ليفربول، ولم يستطيع هز شباكه أو صناعة أي هدف.

ونجح محمد قدوس في تسجيل هدف التعادل لصالح أياكس أمستردام في الدقيقة 27 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل ليفربول ضد أياكس، كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ماتيب، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، تسيميكاس.

خط الوسط: تياجو، فابينيو، هارفى إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، دييجو جوتا.

ليفربول ضد أياكس

ويخوض ليفربول مباراة اليوم باحثاً عن تحقيق فوزه الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية بعد خسارته الثقيلة فى المباراة الأولى أمام نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويسعى محمد صلاح ورفاقه لتعويض الخسارة الأولي بالفوز على حساب أياكس من أجل استعادة فرصة فى التأهل للدور التالى، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعات بلا رصيد حتى الآن.

على الجانب الآخر، يخوض أياكس الهولندي المباراة متربعاً على عرش صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على رينجرز الأسكتلندي برباعية نظيفة.

وواجه ليفربول نظيره أياكس في 4 مباريات رسمية سابقة في دوري أبطال أوروبا، فاز الريدز في مباراتين، وفاز الفريق الهولندي فى مواجهة واحدة، وحسم التعادل الإيجابي مواجهة أخرى.

والتقي الفريقان فى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لعام 1966، وفاز أياكس في مباراة الذهاب بنتيجة 5-1، وتعادل الفريقان إيابا بنتيجة 2-2، بينما فى دور المجموعات موسم 2020 فاز ليفربول ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 1-0.