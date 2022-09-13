محمد صلاح يفتتح أهداف ليفربول ضد أياكس فى الدقيقة 17.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 10:30 مساءً - أحرز النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، الهدف الأول في شباك ضيفه أياكس أمستردام الهولندى، بالدقيقة 17 من زمن المواجهة المقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2022-2023.

تشكيل ليفربول ضد أياكس، كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ماتيب، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، تسيميكاس.

خط الوسط: تياجو، فابينيو، هارفى إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، دييجو جوتا.

ليفربول ضد أياكس

ويخوض ليفربول مباراة اليوم باحثاً عن تحقيق فوزه الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية بعد خسارته الثقيلة فى المباراة الأولى أمام نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويسعى محمد صلاح ورفاقه لتعويض الخسارة الأولي بالفوز على حساب أياكس من أجل استعادة فرصة فى التأهل للدور التالى، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعات بلا رصيد حتى الآن.

على الجانب الآخر، يخوض أياكس الهولندي المباراة متربعاً على عرش صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على رينجرز الأسكتلندي برباعية نظيفة.

وواجه ليفربول نظيره أياكس في 4 مباريات رسمية سابقة في دوري أبطال أوروبا، فاز الريدز في مباراتين، وفاز الفريق الهولندي فى مواجهة واحدة، وحسم التعادل الإيجابي مواجهة أخرى.

والتقي الفريقان فى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لعام 1966، وفاز أياكس في مباراة الذهاب بنتيجة 5-1، وتعادل الفريقان إيابا بنتيجة 2-2.

بينما فى دور المجموعات موسم 2020 فاز ليفربول ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 1-0.

كما يأمل صلاح ضم فريق أياكس أمستردام الهولندي لقائمة ضحاياه فى مسابقة دوري أبطال أوروبا، خصوصا أنه لعب ضد الفريق الهولندي في مواجهتين سابقتين بقميص ليفربول، ولم يستطيع هز شباكه.

وسجل محمد صلاح ظهوره ضد أياكس في 150 دقيقة وكانت المباراتين في دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021، ولم يحرز النجم المصرى أو يصنع أي أهداف أمام الفريق الهولندي في المواجهتين.