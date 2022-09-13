الزراعة: العام الجاري سيشهد حصيلة مختلفة وجديدة من القطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 10:29 مساءً - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم تطوير منظومة الأقطان في مصر بشكل كامل، للعودة بالنفع على المزارع المصري.

وأوضح القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم تطبيق منظومة المزايدة في البيع من العام الماضي، وأن أول مزايدة، خلال موسم العام الجاري، شهدت متوسطات أسعارها بين 5100 جنيهًا و5155 جنيهًا للقنطار، ما خلق طفرة كبيرة في أسعار القطن.

وتابع متحدث الزراعة، أنه تم الوصول إلى زراعة 360 ألف فدان قطن العام الجاري، كما أن مخلفات الأقطان يتم إعادة استخدامها مرة أخرى، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة في تحسين سلالات القطن، وهذا العام سيشهد حصيلة جيدة من القطن، وسيكون هناك مزيدا من التوسعات بهذا المحصول خلال الأعوام المقبلة.

وأوضح الدكتور محمد القرش، أن وصول أسعار القطن لهذا المستوى يؤكد على جهود الدولة لتطوير منظومة الغزل والنسيج والتي تعتمد على القطن المصري وتقبل على شرائه من أجل منتجاتها.