وزير الاتصالات: إنترنت فائق السرعة لقرى حياة كريمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 10:29 مساءً - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعدادات الوزارة لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، موضحا أنه جاري العمل مع جهات كثيرة مثل وزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة لإتاحة خدمات الإنترنت خلال مؤتمر المناخ على مستوى عالمي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم زيادة السعات، وتوسيع قدرة الشبكة لتحمل الاستخدامات الإضافية خلال فترة المؤتمر، لافتا إلى أنه سيتم العمل على زيادة سرعة الإنترنت في الفنادق طبقا لعدد النجوم.

وحول دور الوزارة في مبادرة حياة كريمة، قال إن له دور يعتز به في مبادرة حياة كريمة يقوم على 4 محاور، الأول تطوير مكاتب البريد في كل القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة في المرحلة الأولى.

وأكد وزير الاتصالات أنه سيتم تركيب 1000 برج لتقوية شبكات المحمول في قرى حياة كريمة بالمرحلة الأولى.

واستطرد أنه سيتم توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى كل المنازل حتى يصل الإنترنت فائق السرعة لـ 3.5 مليون بيت في القرى يعيش فيها نحو 58 مليون شخص.

واختتم أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تشمل تركيب الألياف الضوئية لنحو مليون منزل بتكلفة إجمالية 12 مليار دولار، موضحا أن خدمة الإنترنت آخر الخدمات التي تدخل المنازل بعد المرافق الأخرى.