وزير الصحة: مصر تمتلك كل المقومات كى تصبح وجهة أساسية للسياحة العلاجية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، لمناقشة أطر التعاون بين مقدمى الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومى والخاص لتعزيز السياحة العلاجية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية وفقا لرؤية مصر 2030.





وأكد وزير الصحة، فى مستهل الاجتماع، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحى للنهوض بمنظومة السياحة العلاجية فى مصر، مشيرا إلى امتلاك مصر لجميع المقومات والإمكانيات التى تضعها فى مصاف الدول الرائدة بمجال السياحة العلاجية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث سبل تعزيز التعاون بين الجهات والمستشفيات التى تقدم الرعاية الصحية سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، كما تم مناقشة آليات التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية للعمل بشكل مؤسسى وتحت مظلة واحدة.

وأضاف عبدالغفار، أنه تم مناقشة المشكلات والتحديات التى قد تعوق العمل، حيث شدد الوزير على أهمية الاستفادة من جميع الخبرات الماضية فى منظومة السياحة العلاجية، لتذليل التحديات بأسلوب علمى ومنهجى تتبناه الدولة.

وتابع عبدالغفار، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع آليات التنفيذ المقترحة، وسياسات وضوابط العمل لمسئولى تقديم الرعاية الصحية للوافدين إلى مصر بغرض السياحة العلاجية، كما تم مناقشة احتياجات القطاع الطبى لتنفيذ الخطط المقترحة.

حضر الاجتماع، الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد الطيب مستشار الوزير للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة يمنى النجار مساعد وزير السياحة والآثار، والدكتورعلاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمى الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وعدد من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة لكبرى مجموعات المستشفيات الخاصة.