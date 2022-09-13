سفير مصر باليونان يبحث التعاون فى مجال الطاقة مع مجموعة كوبيلوزوس

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان، رئيس مجموعة شركات كوبيلوزوس Copelouzos، والتى تعد من كبرى الشركات اليونانية المتخصصة فى مجالات تشييد وبناء محطات الطاقة الكهربائية.





يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تجريها السفارة المصرية فى أثينا لتطوير ودعم الاستثمار المشترك بين مصر واليونان، وخاصة فى قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة. وتناول اللقاء المشروعات الجارى التنسيق بشأنها مع مصر فى مجالات نقل الطاقة الكهربائية لليونان والدول الأوروبية عبر آليات التعاون الثنائى بين البلدين. ومن جانبه، أثنى رئيس مجموعة شركات Copelouzos على ما تشهده مصر حاليا من تطور ملموس فى قطاعات البنية التحتية والتخطيط العمرانى للمدن الجديدة، خاصة مدينة العلمين الجديدة الذى زارها مؤخرا، مشيدا بنظم البناء الحديث التى تم تنفيذها فى بناء المدينة وفقا للمستويات العالمية.

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