محافظ المنيا: 170 مشروعا ضمن للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبوزيد فى الاجتماع التنسيقى الذى عقدته اليوم الثلاثاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والمحافظين "عبر تقنية الفيديو كونفرانس".

ونقل بيان إعلامى لمحافظة المنيا عن المحافظ قوله إن المبادرة تأتى ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد جدية الدولة المصرية فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، فى إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وأوضح المحافظ أن إجمالى عدد المشروعات المتقدمة للمبادرة من جميع الجهات تخطت 170 مشروعا، بفئات المبادرة الست، وهى "المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة" – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".

ودعا محافظ المنيا كافة الجهات والشركات والمؤسسات الأهلية إلى سرعة المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتسجيل عبر الموقع الإلكترونى المخصص للمبادرة، حيث تم مد باب التقدم لها حتى 18 سبتمبر الجارى على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة www.sgg.eg، وذلك للإقبال الكبير الذى شهدته المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من المشروعات المشاركة بها على مستوى المحافظات.

وأعلن اسامة القاضى، أن اللجنة التنفيذية للمبادرة تواصل دراسة وعرض المشروعات المقدمة وفقا لمعايير محددة، حيث وجه المحافظ خلال عدة اجتماعات عقدها مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة، بحضور جميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى وممثلى الشركات بتكثيف حملات التوعية والإعلان عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتشجيع كافة الفئات المستهدفة المشاركة فيها من خلال مشروعات تتناسب مع معايير الترشح وفى المجالات المحددة فضلا عن تكثيف برامج التدريب للأفراد والمؤسسات للتعريف بالمبادرة وكيفية المشاركة فيها.