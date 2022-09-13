متحدث الرئاسة: قمة ثنائية بين الرئيس السيسي والأمير تميم ولقاء برجال أعمال قطريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - أوضح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدوحة، أنه كانت هناك مباحثات مع الدوحة خلال العام الماضى وبعد فترة من القطيعة ثم كانت هناك عدة لقاءات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمير تميم بن حمد ثم زيارة الأمير تميم لمصر، ثم دعوة أمير قطر للرئيس السيسي لزيارة اليوم .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى ستكون هناك قمة غدا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمير تميم، ولقاء مع رجال الأعمال القطريين ورافق الرئيس مجموعة على مستوى رفيع ، أجرى الرئس السيسي خلال الفترة الماضية عدة لقاءات مع رجال أعمال وشركات وسيتم التطرق لها دا في قطر لأن قطر لها باع طويل في مجال الغاز، ومصر لن تترك أي فرصة للخلاق العربى والعمل المشترك أمر مهم للحفاظ على الاستقرار ودائما يؤكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة البناء والتنمية من أجل الشعوب .

وتابع: نحن ننظر إلى المستقبل دائما زحريصة على إزالة الخلافات وكانت هناك عدة مباحثات بعد قمة العلا، وعجلة التنمية في مصر في كافة القطاعات تفتح ذراعيها وتسمح للجميع بالمشاركة وهناك مجالات كثيرة جدا على كطاولة الأعمال أمام رجال الأعمال القطريين ، وسيكون هناك تعاون بين مصصر والدوحة في مجالات الزراعة والطاقة والنقل .

وأكد ان الاقتصاد المصرى صامد ويحقق معدل نمو ، والصناعة من ضمن أولويات الدولة المصرية ولا توجد تنمية بدون صناعة ، والأهتمام بالصناعة كان له مردود كبير جدا على تقليل الفاتورة .