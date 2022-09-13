صرف صحى الإسكندرية تستعد لموسم سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - قال رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية محمود نافع، إن الأسبوع القادم سيشهد بداية أعمال المحاكاة لمياه الأمطار فى الميادين الحيوية، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، للوقوف على مدى استيعاب الشبكات لمياه الأمطار وحل المشاكل إن وجدت، لافتا إلى رصد المناطق الساخنة لحل مشاكل تراكمات المياه بها.





وأضاف نافع - فى تصريح - أن المتابعة يومية لتنفيذ خطة تطهير الشنايش وأغطية الصرف الصحى بكل حى، بالتزامن مع متابعة الحالة الفنية للسيارات والمعدات والآلات، وموقف التشغيل والصيانة لمحطات الصرف الصحى ومتابعة مشروع فصل مياه الأمطار. وشدد على ضرورة الانتهاء من تطهير كامل شبكة الصرف الصحى قبل انتهاء الشهر الجارى، مؤكدا على أهمية التطهير الدورى للشنايش والبيارات ومتابعة حالة الطلمبات. كما وجه بضرورة الاستعداد لسقوط الأمطار فى الفترة الحالية، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للبيانات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، للوقوف على توقعات سقوط الأمطار أو ارتفاع موج البحر، واتخاذ الإجراءات والاستعدادات الضرورية فى حينها.

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