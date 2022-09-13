بسام راضى: موقف مصر ثابت تجاه التضامن العربى.. وتسوية أى سوء فهم أو خلافات

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، إن مصر دائما وأبدا ذات موقف ثابت تجاه التضامن العربى ووحدة الصف العربى والمصالحة العربية وتسوية أى سوء فهم أو خلافات ما بين الدول العربية وهو موقف ثابت من عشرات السنين لمصر.





وأشار "راضى"، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى "أحمد موسى" عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن العمل العربى المشترك شئ مهم صونا للأمن القومى العربى ومقدرات الشعوب والحفاظ على الاستقرار.

ونوه إلى أن زيارة الرئيس السيسى للدوحة جاءت عقب زيارة الأمير تميم إلى مصر، مبينا أنه ستكون هناك قمة ثنائية غذا بين الرئيس السيسى والأمير تميم فى الدوحة، علاوة على لقاء موسع مع رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة التجرية ومجتمع رجال الأعمال القطريين.

واستعرض أنه خلال الأيام الماضية كانت معظم المقابلات مع الرئيس السيسى فى الاتحادية كانت مع شركات خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة والبدائل والغاز الطبيعى المسال وشركة إينى وffi الأسترالية وشركة كاتك الأوروبية الخاصة بالهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة وهو ملف هام سيتم التباحث به فى قطر لما لها من دور كبير فى الغاز الطبيعى والطاقة الجديدة، وهناك مجالات كثيرة سوف يتم التطرق إليها غدا.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، إلى أن زيارة الرئيس السيسى اليوم إلى الدوحة تأتى قبل محطات هامة على المستوى الدولى، فى إشارة إلى القمة العربية فى الجزائر فى الثانى من نوفمبر المقبل، وكذا قمة المناخ العالمية والتى ستستضيفها مصر بشرم الشيخ، لافتا إلى أن الوطن العربى يمر بوقت دقيق للغاية، على خلفية أزمات مزمنة فى المنطقة وقضايا لم تحل بعد، مؤكدا موقف مصر الثابت من عودة مفهوم الدولة الوطنية والتعامل مع الحكومات المركزية والجيوش الوطنية ومؤسسات الدول والبعد عن أى ميليشيات مسلحة وهذه الثوابت مهمة.

ونوه إلى أن مصر دائما تنظر إلى المستقبل وحريصة على إزالة أى خلافات، منوها إلى أن هناك مباحثات كثيرة بين مصر وقطر منذ قمة العلا حتى اليوم وكانت هناك زيارات على أعلى مستوى ما بين وزراء الدولتين، حيث تم تسوية أمور كثيرة بين البلدين، مؤكدًا أن مصر دائما مع التضامن العربى والتقارب العربى والتعاون والبناء ويد مصر ممدودة للجميع لحل أى أزمات بشكل إيجابى ومنفتح، ويفتح آفاقا للتعاون لصالح البلدين.

وحول التعاون الاقتصادى والاستثمارات والملفات الإقليمية والدولية فى المباحثات بين الرئيس السيسى وأمير قطر، قال "راضى"، إن عجلة التنمية الكبيرة الموجودة فى مصر تفتح آفاقا كبيرة للغاية، منوها أن مصر تشهد عملية تنموية واسعة منذ 8 سنوات وحتى الآن وهو ما فتح مجالات كبيرة للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى فى كافة القطاعات.

وتطرق إلى أنه سيكون هناك مجالات للتعاون بين مصر والدوحة فى قطاع الطاقة والبناء والتشييد والزراعة، كما أن هناك عددا من الملفات المشتركة على طاولة الاجتماعات بين البلدين.

وأكد أن الاقتصاد المصرى صاعد ويحقق معدل نمو كبير، مشيرا فى ذات الوقت إلى أن توطين الصناعة من ضمن أولويات الدولة، ولا توجد تنمية بدون صناعة، مبينا أن توطين الصناعة مكون رئيسى فى كل محادثات الرئيس مع الشركات الأجنبية، كما أن توطين الصناعة سيساعد بشكل كبير على تقليل الفاتورة وفتح آفاق كبيرة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل بشكل متزايد.