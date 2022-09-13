المجلس القومى للسكان ينظم قافلة شاملة بالشيخ زويد

جدة - نرمين السيد - نظم فرع المجلس القومى للسكان بمحافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء قافلة سكانية شاملة بمدينة الشيخ زويد وذلك بحضور نوال سالم مقرر الفرع وسعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد.





وقالت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة - فى تصريح لها اليوم - أن القافلة السكانية الشاملة تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان.

وأضافت "سالم" أن القافلة تضمنت خدمات تنظيم الأسرة، ندوات دينية وتثقيفية لمجابهة الفكر المتطرف، امتحانات محو الأمية، عروض مسرحية وفنية، ودعم نفسى للأطفال، بجانب تقديم لقاح كورونا.

وأشار "سالم" إلى تنظيم ندوتين عن مجابهة الفكر المتطرف، وندوة عن تيسير الزواج وعدم المغالاة فى تكاليف الزواج ضمن مبادرة لتسكنوا إليها بحضور 80 شخصا، بجانب ندوة عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بحضور 20 سيدة، وتوقيع الكشف الطبى على السيدات وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، علاوة على تطعيم 17 شخصا بلقاح كورونا، وتقديم الدعم النفسى لـ 52 طفلا وطفلة، وإجراء اختبار محو الأمية لـ 13 شخصا، وتوزيع 3 شهادات محو أمية، إلى جانب تقديم عدد من الفقرات الفنية والعروض الثقافية والاستعراضات المتنوعة ومسرح العرائس.

وأضافت "سالم" أن القافلة السكانية بمشاركة الأزهر الشريف، ومديريتى الصحة والثقافة، والهلال الأحمر المصرى بمحافظة شمال سيناء، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار.