سفير مصر بغينيا كوناكرى يبحث مع وزير الزراعة سبل تعزيز التعاون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال الزراعة والرى بين مصر وغينيا كوناكرى، وخاصة فيما يتعلق بتنمية القدرات الغينية فى هذين المجالين الذى تعتبرهما من المجالات الحيوية ذات الأولوية فى تنمية الدولة.
وأعرب وزير الزراعة الغينى خلال اللقاء عن تقدير بلاده لمصر لدعمها الدائم لغينيا كوناكرى على مدار عقود طويلة فى شتى المجالات ومنها مجال الزراعة؛ خاصة برامج التدريب فى مجال الزراعة التى تمولها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وأشار إلى أن الجانب الغينى يحرص على انتقاء أفضل العناصر للمشاركة فى هذه التدريبات لتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما يحقق أهداف التنمية المجتمعية فى الدولة. كما أكد الوزير الغينى على تطلعه للمشاركة فى فعاليات اجتماع مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة الذى تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر 2022، لبحث سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجالى الزراعة والرى، وكذلك للتعرف على الإمكانيات المصرية فيما يتعلق بمعدات الميكنة الزراعية التى يتم تصنيعها فى مصر.
من جانبه، أكد السفير تامر المليجى أن مصر لا تألو جهدا فى دعم أشقائها فى إفريقيا، مبرزا أن مجال الزراعة يأتى فى مرحلة متقدمة على قائمة أولويات التعاون بين البلدين الشقيقين لما له من تأثير كبير على رفع معدلات التنمية وزيادة حجم الإنتاج الزراعى من خلال استغلال الأراضى الخصبة الشاسعة فى غينيا وحسن إدارة مواردها المائية.
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