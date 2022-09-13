الرعاية الصحية: «فايد» أول مستشفى للجراحات الدقيقة والمتخصصة بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن التجهيزات العالمية لمستشفى فايد التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والتى تم إنشائها طبقا لأحدث المعايير العالمية، حيث نقلت تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (546) لسنة 2022، وذلك فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.





واستعرضت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان، التكلفة الإجمالية لمستشفى فايد التخصصى والتى بلغت مليار جنيه، حيث تعد المستشفى أول مستشفى للجراحات الدقيقة والمتخصصة بمحافظة الإسماعيلية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5925 م2، وتتكون المستشفى من المبنى الرئيسى وملحق به دور أرضى ودورين علويين، إضافة إلى المبنى الجديد والذى يضم دور أرضى وثلاثة أدوار علوية.

وأضافت الهيئة: تضم مستشفى فايد التخصصى بالإسماعيلية 4 أجنحة مختلفة "الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، الأشعة، الغسيل الكلوى"، بالإضافة إلى 7 أقسام "إقامة المرضى، الإدارة، المعامل، العناية المركزة والمتوسطة، العمليات، الحضانات، الاجتماعات"، إلى جانب غرف المغسلة والتعقيم.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى أكثر من 120 سرير منها "12 للاستقبال والطوارئ، 44 لغرف الإقامة، 3 للعزل، 4 للغرف الفندقية، 7 للعناية المركزة، 5 للرعاية المتوسطة، 10 للإفاقة، 12 للحضانات، 5 لتعقيم حضانات ومخزن حضانات معقمة"، فضلا عن 14 عيادة خارجية، 4 غرف للعمليات، 2 غرفة للولادة الطبيعية، 20 كرسى وسرير للغسيل الكلوى تقدم شهريا خدمات الغسيل الكلوى لـ 1650 حالة شهريا.

وتضم مستشفى فايد التخصصى "معهد رعاية الفنى للتمريض" بنظام الخمس سنوات للتمريض، وقد تم إجراء اختبارات القبول لدفعة جديدة من حملة الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمعهد طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة وذلك بعد اجتياز الاختبارات وفق شروط وقواعد وآليات القبول بالمعاهد الفنية للتمريض للعام الدراسى 2022-2023.

وتخدم مستشفى فايد التخصصى بالإسماعيلية، أهالى مدينة فايد والقرى المجاورة بالإضافة الى السائحين وزوار مدينة فايد والتى تعد واحدة من أشهر المدن السياحية فى مصر المطلة على قناة السويس وتشتهر باستقبال رحلات اليوم الواحد.