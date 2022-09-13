«بيئة تعليم استثنائية».. افتتاح أول نموذج لمدارس مصر المتميزة فى السويس

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تكون مدرسة اللغات التجريبية الفرنسية واحدة من أولى البرامج التعليمية فى مصر، بهدف توفير بيئة استثنائية فى المدارس الحكومية بأفضل جودة للطلاب، والتى تضم 18 فصلا دراسيا.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أوضح الدكتور رضا حجازى، أن المشروع يأتى ضمن أهداف رؤية الدولة المصرية لعام 2030، لتوفير بيئة صحية فى المدارس التجريبية بأفضل جودة للطلاب، ضمن مشروع مدارس مصر المتميزة، الذى شرعت فى تنفيذه وزارة التربية والتعليم، برفقة عدد من الشركاء، حيث استهلت أعماله بمدرسة اللغات التجريبية الفرنسية بالسويس، كنموذج أولى سيتم تعميمه على 3243 مدرسة تجريبية فى 1150 موقعا على مستوى الجمهورية.

وأضاف الوزير، أن المشروع يسير على خطين متوازيين، أولهما بنيوى لتطوير الواجهات الخارجية والحمامات، والممرات، والأبواب، ونظام للطاقة الشمسية كبديل نظيف للطاقة، كما تمت مراعاة الصحة النفسية للطلاب، بتشييد المرافق والمنشآت الآمنة والنظيفة، والاختيار الدقيق لألوان الجدران، مما ينعكس إيجابيا على الأداء التعليمى.

وتابع: "أما الخط الثانى، فهو رياضى، يتم من خلاله إضافة ملاعب لم تكن موجودة من قبل داخل المدارس، كملاعب لكرة القدم، وتنس، وبادل تنس، وملاعب متعددة الأغراض، وجيم خارجى، وتراكات للمشى، كل ذلك بغرض توفير بيئة تعليمية ورياضية آمنة وصحية فى تلك المدارس".

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لن يتم المساس بطلاب المدرسة الأساسيين ولن يتم تحميلهم أى مصروفات إضافية.

من جهته، أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وإنشاء المدارس الجديدة والمتطورة فى مختلف المحافظات باعتبار أن التعليم هو أحد أعمدة الجمهورية الجديدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذه المدراس تتميز أيضا بأنها صديقة للبيئة حيث تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل، كما تتضمن العديد من الملاعب الرياضية واكتشاف وتنمية المواهب من الأطفال والنشء، مضيفا أن وزارة التنمية المحلية ستقدم كل الدعم اللازم والتنسيق مع المحافظات لتلك التجربة الجديدة من المدراس المتميزة حتى يتم الإنتهاء من الأعداد المستهدفة.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تتابع على مدار الساعة مع السادة المحافظين لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد.

وأشاد آمنة، بمشروع مدارس مصر المتميزة الذى تم تدشين النموذج الأول له اليوم بمحافظة السويس عبر إحدى المدارس التجريبية الفرنسية، كنموذج أولى ستسير على نهجه بقية المدارس الأخرى، لافتا إلى أن هذا المشروع سيتم استكماله وإنشاء حوالى 3300 مدرسة على مستوى المحافظات حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز مهارات الطلاب ونقل المعرفة.

ورحب عبد المجيد صقر محافظ السويس، بالحضور، معربا عن سعادته بإطلاق أولى نماذج مشروع مدارس مصر المتميزة من محافظة السويس.

ويعد مشروع مدارس على المتميزة لبنة فى جدار تطوير التعليم المصر؛ للارتقاء بأبنائنا الذين يستحقون تعليما أفضل وبنية جسمانية وصحة نفسية تعينهم على التفوق.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، وعدد من النواب وقيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.