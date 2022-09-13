سفارة مصر فى بنين تستقبل المنتخب الوطنى للريشة الطائرة

جدة - نرمين السيد - وشاركت مصر فى البطولة فى إطار التأهل والاستعداد للبطولة الإفريقية للريشة الطائرة فى جنوب أفريقيا 2023 ولدورة الألعاب الأوليمبية فى فرنسا 2024.
وكانت السفارة المصرية فى بنين، على تواصل مستمر مع المنتخب المصرى للاطمئنان عليهم والتأكد من سير كافة أمورهم على ما يرام.
وبذل أبطال المنتخب المصرى جهودا مميزة فى المسابقات مكنتهم من الفوز بعدد من الميداليات الفضية والبرونزية فى البطولة التى شارك فيها فرق من دول أفريقية وآسيوية وأوروبية هى بنين وبوركينا فاسو ونيجيريا وغينيا الاستوائية وماليزيا وكازاخستان والفلبين وسويسرا.
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