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وفد "التنسيقية" يعزي سفير بريطانيا بالقاهرة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 08:26 مساءً - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السفارة البريطانية في القاهرة لتقديم واجب العزاء في وفاة ملكة بريطانيا العظمى، الملكة إليزابيث الثانية.

 

وعبر وفد التنسيقية عن خالص تعازيهم للسفير البريطاني في القاهرة، جاريث بيلي، ونائبه قدسي رشيد، وباقي أعضاء السفارة.

 

ضم الوفد محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وحازم هلال ورشيدة دعبس وجميلة زكي ويوستينا رامي وريم القاضي وآلاء بسيوني وسلمى السرتي وعماد رؤوف، أعضاء التنسيقية.

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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