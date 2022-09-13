وفد "التنسيقية" يعزي سفير بريطانيا بالقاهرة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 08:26 مساءً - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السفارة البريطانية في القاهرة لتقديم واجب العزاء في وفاة ملكة بريطانيا العظمى، الملكة إليزابيث الثانية.

وعبر وفد التنسيقية عن خالص تعازيهم للسفير البريطاني في القاهرة، جاريث بيلي، ونائبه قدسي رشيد، وباقي أعضاء السفارة.

ضم الوفد محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وحازم هلال ورشيدة دعبس وجميلة زكي ويوستينا رامي وريم القاضي وآلاء بسيوني وسلمى السرتي وعماد رؤوف، أعضاء التنسيقية.