رئيس جامعة بنى سويف يبحث آليات توفير بونات تغذية للطلاب المغتربين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا للإشراف على مركز الورش والخدمات الطلابية اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب والدكتور شعبان مبارز المستشار المالى والدكتورة نرمين عاطف المشرف على مركز الإنتاج والدكتور حسن على مدير مركز الإنتاج، والدكتور عمرو مصطفى مدير مركز الورش ومحمد سليم أمين عام الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة.

وذكر بيان صادر عن الجامعة أن رئيس الجامعة ناقش خلال الاجتماع أيضا مقترح قيام وحدة الورش بتصنيع عدد من "البلاطى البيضاء " لحساب المركز وعرضها بمبنى الخدمات الطلابية ومقترح إبرام بروتوكول مع كلية الطب البيطرى لتربية عدد من رؤوس المواشى بهدف تقليل تكاليف الإنتاج.

كما استعرض الاجتماع مجموعة من الإنجازات الخاصة بالمركز خلال شهر أغسطس الماضى وسبتمبر الجارى والتى شملت تصميم وتنفيذ مدرجين بكلية السياحة والفنادق؛ وتصميم وتنفيذ 4 مدرجات بكلية التربية، وتصميم وتنفيذ قاعة تدريسية بكلية العلوم شرق النيل، وأخرى بكلية علوم الأرض، وتصميم وتنفيذ عدد من المكاتب والأثاث للعيادات الخارجية بمستشفى الجامعة، بجانب إجراء عدد من أعمال الصيانة بالبوابات الرئيسية ودار الضيافة وكلية التربية، وتصميم وتنفيذ عدد من الملابس الرياضية لصالح إدارة رعاية الشباب بالجامعة.