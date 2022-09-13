محافظ جنوب سيناء يؤكد أهمية السوق السياحى الإيطالى بالنسبة لمصر

جدة - نرمين السيد - أكد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أهمية السوق السياحى الإيطالى بالنسبة لمصر، وما تشهده الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا من زيادة ملحوظة خاصة خلال الفترة الماضية.





جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء - خلال لقاء محافظ جنوب سيناء مع رئيسة اتحاد شركات السياحة الإيطالية ورؤساء مجالس إدارات كبرى شركات السياحة الإيطالى والوفد الإعلامى المرافق لهم، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ من إيطاليا، بجانب مناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ، والاستعداد للموسم السياحى القادم.

وجرى اللقاء بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ، بحضور عمرو القاضى رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وحسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى.

واستعرض محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء نسب تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، بواقع 30 مشروعا، موضحا أن هناك 4 مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وتتمثل فى منصة مضمار الهجن، والوحدة البيطرية بالهجن، وتوسعة مطار شرم الشيخ الدولى، وتأثيث مجلس المدينة.

وأضاف أن هناك مشروعات بلغت معدلات التنفيذ فيها أكثر من 75% وتتمثل فى مشروعات مجلس المدينة الجديد، وتطوير طريق المدينة، ومحطة شحن الأوتوبيسات الكهربائية، والممشى السياحى، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجى، ونقل المرافق المتعارضة.

وتابع أن نسب التنفيذ فى مشروعات أخرى بلغت معدلات تنفيذها 75% فأقل، وهى طرق الرويسات، ومنظومة الحلول الرقمية، ومحطات الطاقة الشمسية، والحديقة المركزية، وتأمين الطرق بكاميرات بانورامية، والمرحلة الأولى والثانية من مشروع الهوية البصرية، والمبنى التجارى والبنوك، ومحطات النقل صديق البيئة، بالإضافة إلى تطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات، والرصد الأمنى، والعزب بالهجن، ومسجد الهجن، فضلا عن شبكة الطرق بقطاع السفارى، والقرية التراثية.

وأشار المحافظ لمشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية.. قائلًا: "إن الغرض منه الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة فى مستقبل أكثر أمنا وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبنى أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة.

كما أشار المحافظ خلال الاجتماع إلى مشروع الإنترنت فائق السرعة فى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ.. وأوضح أن المشروع يغطى 100 فندق، وتم تنفيذ الإنترنت فى المناطق الخارجية لـ 93 فندقا، وجار استكمال المتبقى تباعا، كما تم تنفيذه داخل 69 فندقا، وجار تنفيذ ما تبقى من أعمال.

ولفت المحافظ إلى مشروع تشغيل منظومة التاكسى الذكى، الذى يتضمن الدفع الإلكترونى ومنظومة الكاميرات الذكية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ POS، حيث يتضمن التاكسى الذكى منظومة التأمين بكاميرات أمنية وهى تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويجرى ربطها إلكترونيا عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات هذه المنظومة أنها تعمل على تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ خلال فترة تواجدهم بها.

من جانبهم، أكد رئيس اتحاد شركات السياحة ورؤساء مجالس إدارات شركات السياحة الإيطالية، حرصهم الشديد على زيادة الأعداد الوافدة إلى شرم الشيخ، مشيدين بجميع المقاصد السياحية بجنوب سيناء خاصة شرم الشيخ وسانت كاترين.