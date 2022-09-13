شاهد التدريب الأول لمنتخب مصر تحت قيادة فيتوريا.. وظهور أيمن عبد العزيز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 07:27 مساءً - خاض لاعبى المنتخب المصرى تدريبهم الأول تحت قيادة المدير الفني البرتغالى روى فيتوريا بالمعسكر المقام حاليا في الإسكندرية ، وشهد أول ظهور لأيمن عبد العزيز المدرب المساعد المنضم حديثا بالجهاز المعاون لفيتوريا أستعدادا لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.

و جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، سلبية لجميع اللاعبين استعدادا لمعسكر سبتمبر الذي ينطلق اليوم ويتخلله وديتين أمام النيجير و ليبريا يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.