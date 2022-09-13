أخبار مصرية

شاهد التدريب الأول لمنتخب مصر تحت قيادة فيتوريا.. وظهور أيمن عبد العزيز

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 07:27 مساءً - خاض لاعبى المنتخب المصرى تدريبهم الأول تحت قيادة المدير الفني البرتغالى روى فيتوريا بالمعسكر المقام حاليا في الإسكندرية ، وشهد  أول ظهور  لأيمن عبد العزيز المدرب المساعد المنضم حديثا بالجهاز المعاون لفيتوريا  أستعدادا  لوديتي النيجر و ليبيريا  المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.

و جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، سلبية لجميع اللاعبين استعدادا لمعسكر سبتمبر الذي ينطلق اليوم ويتخلله وديتين أمام النيجير و ليبريا يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.

 

 

ويظهر المنتخب الوطني بالزي الجديد خلال معسكره الذى يقام فى سبتمبر الجارى، بعد وصول شحنة الملابس الجديدة وتسلمها من جانب اتحاد الكرة. 

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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