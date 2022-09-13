انت الان تتابع خبر بشرى من الأرصاد الجوية.. موعد انتهاء فصل الصيف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زفت منار غانم، عضو المجلس الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، بشرى للمصريين بتحديد موعد انتهاء فصل الصيف.

غان قالت أنه يتبقى 10 أيام على نهاية فصل الصيف، وأن فصل الخريف يبدأ في 23 سبتمبر الجاري.

وأكد منار غانم، أن فصل الخريف تكون نسبة الرطوبة في الجو به أقل كثير من فصل الصيف، ويعد الخريف من أفضل فصول العام من حيث التقلبات الجوية وظواهر الطقس.

وحسب تصريحات منار غانم، بقناة MBC مصر، فأن البلاد ستتعرض لمنخفض جوي بداية من الغد، لتنخفض درجات الحرارة.

موعد نهاية فصل الصيف