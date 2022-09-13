بدء استخراج اشتراكات الطلبة بالمترو السبت القادم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 07:26 مساءً - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن بدء استخراج اشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية ابتداءا من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 وحتى الانتهاء من استخراج جميع الإشتراكات لجميع الطلبة داخل مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة ، مع البدء فى طرح استمارة الإشتراكات للطلبة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2022 بجميع مكاتب صرف التذاكر بجميع محطات الخطوط الثلاثة وعلى مدار ساعات التشغيل من الخامسة وربع صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل بجانب شرائها أيضا من داخل مكاتب الاشتراكات .

حيث أوضحت الشركة في بيانها أنه تيسيرا وتسهيلا على أبنائنا الطلبة والطالبات سيتم مد العمل على استخراج اشتراكات الطلبة من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 ولمدة شهر طوال أيام الأسبوع بما فى ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا ، وسيتم التشغيل يوم الجمعة فقط من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا حتى الانتهاء من استخراج جميع الإشتراكات بالكامل .

وأضافت الشركة أنه تم تخصيص مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة للعمل على تجديد اشتراكات الطلبة لعدم حدوث زحام أمام مكاتب الاشتراكات ، حيث تم تخصيص مكاتب محطات الخط الأول ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء ١ - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة ) وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثاني ( كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء ٢ - العتبة ٢ - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب ) وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثالث ( العتبة ٣ - العباسية - هليوبوليس - عدلي منصور ) مع تخصيص مكتب اشتراكات محطة أحمد عرابي بالخط الأول لأبناء العاملين فقط .